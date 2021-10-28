В Рязанской области ужесточили коронавирусные ограничения и продлили их до 15 ноября

В четверг, 28 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов внёс изменения в Распоряжение 70-рг об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19. Прежние ограничения продлеваются до 15 ноября, сообщает пресс-служба Правительства.

До этой же даты будет запрещено пребывание несовершеннолетних без родителей или законных представителей в ТЦ и на предприятиях общепита (если подростки там официально не работают).

Документ также усиливает контроль соблюдения масочного режима и запрета работы общепита с 23:00 до 6:00. В ТЦ эти заведения будут работать только на вынос.

В торговых центрах до особого распоряжения прекращается работа аквапарков, детских развлекательных комплексов, игровых комнат и городков и т.п.

Усиливаются мероприятия по текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей и на транспорте.

QR-коды дополнительно вводятся для посещения бань, саун и ТРЦ. Для входа в эти учреждения можно также предъявить справку о перенесенной не позднее 6 месяцев болезни, либо документ о медицинских противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Принадлежность справок и QR-кодов владельцу должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность.

Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан (и рекомендованной для работающих) понижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны. Работодателям рекомендуется предоставлять дополнительные два дня отдыха с сохранением заработной платы работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Рекомендовано по возможности максимально перевести на «удаленку» сотрудников старше 60 лет, а также имеющих хронические соматические заболевания и беременных женщин. Исключение – работники, критически важные для функционирования организации, вакцинированные и перенесшие COVID-19 не позднее 6 месяцев назад.

Подробнее с документом можно ознакомиться здесь.