В Рязанской области третий день подряд обновляется антирекорд по числу случаев заражения COVID-19

В пятницу, 8 октября, в Рязанской области выявлено 164 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 259. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1176 человек, общее число случаев заражения — 43 466.

Темп прироста за сутки составил 0.38%. Показатель заболеваемости в регионе — 3875.8 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5254.2 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 27 246 случаев заражения (всего 7 717 356), умерло пациентов — 936 (всего 214 485).