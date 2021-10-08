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Пятница, 8 октября, 2021
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В Рязанской области третий день подряд обновляется антирекорд по числу случаев заражения COVID-19

Александр Ильин
В Рязанской области третий день подряд обновляется антирекорд по числу случаев заражения COVID-19
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

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В пятницу, 8 октября, в Рязанской области выявлено 164 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 259. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1176 человек, общее число случаев заражения — 43 466.

Темп прироста за сутки составил 0.38%. Показатель заболеваемости в регионе — 3875.8 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5254.2 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 27 246 случаев заражения (всего 7 717 356), умерло пациентов — 936 (всего 214 485).

В Рязанской области третий день подряд обновляется антирекорд по числу случаев заражения COVID-19

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