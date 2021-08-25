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Среда, 25 августа, 2021
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В Рязанской области строят фармацевтический завод за 5,3 млрд. рублей

7info
В Рязанской области строят фармацевтический завод за 5,3 млрд. рублей

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Во вторник, 24 августа, зампред правительства Рязанской области Светлана Горячкина провела рабочую встречу с генеральным директором ООО «Скопинский фармацевтический завод» Ингой Нижарадзе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В селе Успенское Скопинского района создаётся завод по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека. Некоторые виды продукции нового предприятия не имеют аналогов в России.

Инвесторы вложат в строительство предприятия 5,3 млрд. рублей, мощность производства составит 600 тысяч литров препаратов в год.

Во время заседания обсудили ход реализации проекта.

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