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Четверг, 10 июня, 2021
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В Рязанской области спасли потерявшегося грибника

7info
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В Михайловском районе 9 июня потерялся грибник, сообщается на странице ПСО «Мещёра».

Мужчина, 1949г.р., ушёл за грибами из деревни Волосовка, связь с ним оказалась потеряна. Сообщение о потерявшемся человеке поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу, затем поисковикам. 

Двенадцать добровольцев ПСО «Мещера», МСО РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева незамедлительно выехали в Михайловский район. В общей сложности они прошли 40 километров, осмотрели лес, прилегающие поля. Поисковая операция продолжалась всю ночь.

Утром промокший, живой грибник обнаружен местными жителями.

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