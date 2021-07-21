В Рязанской области создадут научный центр «Аэрокосмическая инновационная долина»

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Николай Любимов подписал соглашение о сотрудничестве в реализации проекта по созданию и развитию научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соглашение также подписали ректор МАИ Михаил Погосян и гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

Губернатор Рязанской области отметил важность документа для развития региона.

— Совместными усилиями мы сделаем Рязанский ИНТЦ мощной точкой роста для экономики и науки нашего региона. Проект призван объединить науку и предприятия, поможет молодым талантливым специалистам остаться в Рязанской области и реализовать свои способности, — подчеркнул Николай Любимов.

Рязанский ИНТЦ свяжет ВУЗы, малые компании с крупными партнерами. Это позволит решать задачи по диверсификации ОПК, освоению новых видов конкурентоспособной продукции. На базе этой инновационной площадки будут разрабатываться новые технологии и продукты, запускаться новые образовательные программы.

К настоящему времени к проекту привлекли свыше 30 организаций, которые реализуют 60 проектов.