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Пятница, 17 сентября, 2021
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В Рязанской области скончалось 4 пациента с коронавирусом

Александр Ильин
В Рязанской области скончалось 4 пациента с коронавирусом

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В пятницу, 17 сентября, в Рязанской области выявлен 101 новый случай заражения COVID-19. Число скончавшихся — 4. Пациентов, справившихся с болезнью, — 126. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1036 человек, общее число случаев заражения — 40 680.

Темп прироста за сутки составил 0.25%. Показатель заболеваемости в регионе — 3627.4 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 4925.4 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения (всего 7 234 425), умерло пациентов — 791 (всего 196 626).

В Рязанской области скончалось 4 пациента с коронавирусом

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