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В Рязанской области разработают концепцию повышения инвестиционной привлекательности региона. Ее разработает Корпорация развития совместно со Студией Артемия Лебедева. Об этом стало известно на форсайт-сессии в среду, 18 августа.

Гендиректор Корпорации Артем Никитин отметил, что надеется таким образом сделать Рязанскую область наиболее узнаваемой. По его словам, это положительно повлияет не только на туризм, но и на экономику.

— Создание полноценного образа региона – это работа, которая требует больших знаний, умений, профессионального подхода и колоссального опыта. Все это есть у команды Артемия Лебедева. Логотипы их авторства «работают» в Ярославле, Перми, Одессе, в Калужской области, — подчеркнул Никитин.

Проект реализуется при непосредственном участии местных лидеров общественного мнения, представителей экспертного арт-сообщества разных поколений, активных горожан. В частности, в рамках Форума сотрудник Студии Эркен Кагаров провел форсайт-сессию, на которой вместе с ее участниками ответил на основные вопросы о повышении привлекательности окружающего пространства.