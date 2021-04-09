В Рязанской области планируют развивать футбол

Губернатор Рязанский области Николай Любимов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития вида спорта «футбол» между Министерством спорта РФ, региональным правительством, общероссийской общественной организацией «Российский футбольный союз» и общественной организацией «Рязанский региональный футбольный союз». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства Рязанской области.

Церемония подписания прошла в пятницу, 9 апреля, в Москве. Документ разработали с учётом целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года.

– Соглашение, которое мы подписали сегодня, открывает для Рязанской области новые возможности в работе по развитию футбола, – сказал Николай Любимов. – Мы сможем совершенствовать и на качественно новом уровне выстраивать систему подготовки спортсменов в регионе, придать новый импульс развитию клубного футбола. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям, поддержке Минспорта России, Футбольного союза в Рязанской области продолжится укрепление тренерского состава, а также создание современной спортивной инфраструктуры. Причем не только в Рязани, но и в других муниципальных образованиях.

По словам главы региона, главным результатом работы должен стать рост количества рязанцев, которые занимаются футболом. В данный момент в регионе футболом занимаются почти 26 000 человек, к 2024 году их количество должно возрасти до 43 000.

Для этого в настоящее время в рамках нацпроекта «Демография» идет строительство крытого футбольного манежа в Рязани, который позволит тренироваться спортсменам круглогодично.

Николай Любимов выразил уверенность, что сотрудничество в рамках соглашения позволит оказать значимую поддержку и рязанским футбольным клубам, чтобы они смогли успешно развиваться.

– Мужской ФК «Рязань» и женский клуб «Рязань-ВДВ» в последние годы демонстрируют достойные результаты, в том числе на всероссийском уровне, – сказал глава региона.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в своем комментарии отметил, что Соглашение поможет сделать этот вид спорта еще более доступным для жителей региона.