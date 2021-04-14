В Рязанской области открыли движение по наплавному мосту через Цну

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После стабилизации паводковой обстановки открыто движение по наплавному мосту через реку Цна на автодороге подъезд Старочернеево в Шацком районе. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Минтранс напомнил: с 12 апреля работает паромная переправа через Оку у села Юшта Шиловского района.

Переправа у Елатьмы в Касимовском районе закрыта с конца ноября 2020 года, наплавные мосты у сёл Фатьяновка, Троица Спасского района закрыты с 29 марта.

Со 2 апреля закрыт наплавной мост через Цну на автодороге Польное Ялтуново — Лесное Конобеево в Шацком районе, на следующий день в районе закрыли мост на автодороге Купля – Выша.