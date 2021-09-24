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Пятница, 24 сентября, 2021
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В Рязанской области от коронавируса умерли женщины в возрасте 32 и 34 лет

7info
В Рязанской области от коронавируса умерли женщины в возрасте 32 и 34 лет
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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В Рязанской области умерли от коронавируса ещё 16 человек. Об этом, ссылаясь на данные регионального Минздрава, сообщает «КП Рязань».

Смерть от коронавируса официально подтверждена экспертами. Все эти люди, за исключением 86-летней женщины, скончавшейся в августе, умерли в июне.

Среди умерших женщины в возрасте 32 и 34 лет. Остальные скончавшиеся старше.

21 сентября в список умерших внесли имена пяти женщин (32, 57, 64, 64 и 81 года и двух мужчин 71 и 50 лет. На следующий день печальную статистику пополнили 9 человек. Скончались пять женщин 34, 59, 76, 81 и 86 лет и четверо мужчин 63, 72, 81 и 82 лет.

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