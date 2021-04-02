В Рязанской области организация нарушает права работников

Прокуратура Михайловского района проверила деятельность ООО «Альтернатива» и выявили факты нарушений в сфере оплаты труда. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (что противоречит ст. 133 ТК РФ). Отмечается, что в данный момент минимальный размер оплаты труда на территории Рязанской области составляет 13 200 рублей в месяц.

По факту нарушений в отношении руководителяи возбудили административное производство по статье «Нарушение трудового законодательства» (ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Рязанской области.

Кроме того, прокурор вынес представление с требованием устранить нарушения и не допускать их впредь.