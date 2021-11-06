В Рязанской области не планируют смягчать коронавирусные ограничения

В Рязанской области не будет послабления введёных в настоящее время ковидных ограничений. Об этом заявил глава региона Николай Любимов в ходе обсуждения ситуации по коронавирусу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, сообщает пресс-служба Правительства области.
Кроме того, губернатор пообещал усилить контроль за соблюдением антиковидных мер.
Отмечается, что в регионе также планируется сократить время работы заведений общепита: они станут принимать посетителей с 21:00 до 6:00.
Ранее сообщалось, что в Рязанскую область поступят дополнительные объёмы вакцины «Спутник Лайт».