В Рязанской области не планируют смягчать коронавирусные ограничения

В Рязанской области не будет послабления введёных в настоящее время ковидных ограничений. Об этом заявил глава региона Николай Любимов в ходе обсуждения ситуации по коронавирусу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, сообщает пресс-служба Правительства области.

Кроме того, губернатор пообещал усилить контроль за соблюдением антиковидных мер.

«В крупных торговых центрах строго соблюдаются ограничения, но в небольших магазинах этого нет, так же, как и на транспорте. Мы будем разъяснять, что соблюдать их крайне необходимо. Будем продолжать кампанию по привлечению людей к вакцинации, в том числе за счет внедрения QR-кодов. На крупных предприятиях тоже будем требовать соблюдения этих ограничений», — сказал Любимов.

Отмечается, что в регионе также планируется сократить время работы заведений общепита: они станут принимать посетителей с 21:00 до 6:00.

Ранее сообщалось, что в Рязанскую область поступят дополнительные объёмы вакцины «Спутник Лайт».