В Рязанской области мужчину насмерть придавило «Камазом»

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В Рязанской области мужчину насмерть придавило «Камзом», сообщает «МК в Рязани».

ЧП случилось в деревне Степановка Ермишинского района. По словам следователя Сасовского МСО СУ СК России Ивана Филиппова, 38-летний хозяин рядом с домом решил отремонтировать грузовик. Он снял с «Камаза» колёса, установив его на деревянные пеньки. Увидев проходившего мимо соседа, мужчина решил с ним поздороваться. Вылезая из-под машины, он задел пенёк, грузовик упал.

Следователи проводят проверку по факту смерти человека.