14.8 C
Рязань
Четверг, 17 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Рязанской области мужчину насмерть придавило «Камазом»

7info
- Advertisement -

В Рязанской области мужчину насмерть придавило «Камзом», сообщает «МК в Рязани».

ЧП случилось в деревне Степановка Ермишинского района. По словам следователя  Сасовского МСО СУ СК России Ивана Филиппова, 38-летний хозяин рядом с домом решил отремонтировать грузовик. Он снял с «Камаза» колёса, установив его на деревянные пеньки. Увидев проходившего мимо соседа, мужчина решил с ним поздороваться. Вылезая из-под машины, он задел пенёк, грузовик упал.

Следователи проводят проверку по факту смерти человека. 

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]