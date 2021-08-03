В Рязанской области ищут пармейстера и сортировщика яиц

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Сервис по поиску работы hh.ru представил самые необычные вакансии в Рязанской области за июль.

В списке оказалась вакансия пармейстера (банщика). Соискателю предлагают зарплату от 50 тыс. руб. до вычета налогов. Задача работника – проведение коллективных и индивидуальных парений.

Ещё одна необычная вакансия – сортировщик яиц. Кандидатам на эту должность предлагают до 31 тыс. руб. до вычета налогов. От работника требуется сортировка и упаковка яиц.

Для ещё одной необычной вакансии – технолога хлеба – зарплата не указана. Соискателю на неё стоит быть готовым к контролю за полным циклом производства хлеба и кондитерский изделий.

Кроме того, в списке необычных вакансий оказались фаршесоставитель, эколог, преподаватель по скорочтению, инструктор верёвочного парка, стикеровщик и пивовар.