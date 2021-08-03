24.8 C
Рязань
Вторник, 3 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области ищут пармейстера и сортировщика яиц

7info7
В Рязанской области ищут пармейстера и сортировщика яиц
- Advertisement -

Сервис по поиску работы hh.ru представил самые необычные вакансии в Рязанской области за июль.

В списке оказалась вакансия пармейстера (банщика). Соискателю предлагают зарплату от 50 тыс. руб. до вычета налогов. Задача работника – проведение коллективных и индивидуальных парений.

Ещё одна необычная вакансия – сортировщик яиц. Кандидатам на эту должность предлагают до 31 тыс. руб. до вычета налогов. От работника требуется сортировка и упаковка яиц.

Для ещё одной необычной вакансии – технолога хлеба – зарплата не указана. Соискателю на неё стоит быть готовым к контролю за полным циклом производства хлеба и кондитерский изделий.

Кроме того, в списке необычных вакансий оказались фаршесоставитель, эколог, преподаватель по скорочтению, инструктор верёвочного парка, стикеровщик и пивовар.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]