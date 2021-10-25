В Рязанской области день траура по погибшим на заводе в Шиловском районе

В понедельник, 25 октября, в Рязанской области день траура по погибшим во время взрыва на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района.

В регионе отменены развлекательные мероприятия, на зданиях администрация приспущены государственные флаги.

В пятницу, 22 октября, во время взрыва в цехе по производству пороха погибли 17 человек, вся смена, находившаяся в этот момент на рабочих местах.

Сегодня тела погибших отдадут родственникам. после прощания в местном Доме культуры их похоронят в закрытых гробах.