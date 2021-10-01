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Пятница, 1 октября, 2021
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В рязанской колонии создади дополнительные рабочие места для осуждённых

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В рязанской колонии создади дополнительные рабочие места для осуждённых

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Исправительная колония № 5 закупила 18 единиц швейного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Новое оборудование позволило дополнительно создать в исправительном учреждении 18 рабочих мест для осужденных.

Для обеспечения загрузки закупленного производственного оборудования сотрудниками ИК-5 проведена работа по поиску новых производственных заказов и расширению номенклатуры производства по уже имеющимся договорам сотрудничества.

В результате проделанной работы размещен заказ на оказание услуг по пошиву зимней женской спецодежды, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции, задействовать закупленное оборудование и дополнительно привлечь осужденных к оплачиваемому труду.

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