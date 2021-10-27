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Среда, 27 октября, 2021
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В Рязанские больницы направят ещё 165 кислородных концентраторов

Александр Ильин
Фото: Министерство здравоохранения Рязанской области

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Медицинские учреждения Рязани и области получат дополнительно 165 кислородных концентраторов. Об этом сообщает региональный минздрав. 

Первая партия оборудования в количестве 50 единиц установлена в инфекционных отделениях, где находятся пациенты с ковидом. Концентраторы необходимы для компенсации гипоксии, которая развивается при дыхательной и сердечной недостаточности.

В настоящий момент в региональных больницах используется около 800 кислородных концентраторов. Последняя их поставка осуществлялась в сентябре 2021 года. 

Уточняется, что дополнительно аппараты установлены в Областной клинической больнице, Городской клинической больнице №11, Касимовском, Сасовском, Скопинском, Шиловском, Ряжском межрайонных медицинских центрах, в Новомичуринской  межрайонной больнице и Областном противотуберкулезном диспансере.

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