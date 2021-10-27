В Рязанские больницы направят ещё 165 кислородных концентраторов

Медицинские учреждения Рязани и области получат дополнительно 165 кислородных концентраторов. Об этом сообщает региональный минздрав.

Первая партия оборудования в количестве 50 единиц установлена в инфекционных отделениях, где находятся пациенты с ковидом. Концентраторы необходимы для компенсации гипоксии, которая развивается при дыхательной и сердечной недостаточности.

В настоящий момент в региональных больницах используется около 800 кислородных концентраторов. Последняя их поставка осуществлялась в сентябре 2021 года.

Уточняется, что дополнительно аппараты установлены в Областной клинической больнице, Городской клинической больнице №11, Касимовском, Сасовском, Скопинском, Шиловском, Ряжском межрайонных медицинских центрах, в Новомичуринской межрайонной больнице и Областном противотуберкулезном диспансере.