В Рязани завершились «Большие гастроли» Брянского театра драмы

В воскресенье, 26 сентября, в Рязани завершились гастроли Брянского театра драмы им. А.К. Толстого. С 22 сентября коллектив представил на сцене Рязанского театра драмы шесть спектаклей. Завершился проект «Большие гастроли» постановкой «Люди добрые!» по мотивам рассказов Василия Шукшина.

И актёры, и декорации очень точно воспроизводят атмосферу русской деревни. Здесь за каждым забором – своя история, своя жизнь, одновременно и похожая, и не похожая на других. Тут сельская красавица собирается на танцы в клуб, а там старушка-мать ждёт в гости сына из города, где-то жена отчитывает мужа-пьяницу, а где-то вынашивается план по сносу местной церкви, кто-то гордится напечатанной в районной газете фотографией, а кто-то – первой поездкой на море. Объединяет всех героев их доброта, вера в людей, душа нараспашку и любовь к деревне, где всё общее – и драки, и танцы, и слёзы, и песни.









Ещё одним скрепляющим сюжет звеном является кинорежиссёр, приезжающий погостить в родное село. В этом образе угадывается Василий Шукшин. Ему местные жители и рассказывают свои истории, с ним делятся радостями, печалями, сомнениями и рассуждениями, из которых и складывается спектакль «Люди добрые!».

Фото Александра Щербакова.