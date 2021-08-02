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Понедельник, 2 августа, 2021
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В Рязани задержали участников крупной наркотической сети

Елена Лобанова
В Рязани задержали участников крупной наркотической сети
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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Полицейские задержали 20 участников крупной наркотической сети. Они распространяли запрещенные вещества в Рязанской и Московской областях. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Сначала оперативники вышли на двух злоумышленников. Они распространяли наркотики через закладки. Против них возбудили уголовные дела по ч.4 ст.228.1 УК РФ и ч.5 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере).

В ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны к целой сети. С июня 2020 года по март 2021 года полицейские задержали 11 мужчина и 9 женщин в возрасте от 19 до 33 лет. Все они в той или иной степени участвовали в запрещенной схеме. Среди них 16 человек были жителями Рязанской области, остальные из столичного региона, Ростова-на-Дону, Омска и Республики Татарстан. 

— Люди не были знакомы между собой, потому что общались в интернете с помощью конспирации. Среди всех задержанных четко распределялись роли в незаконном бизнесе, — говорится в сообщении. 

В результате осмотра жилищ, автомобилей и мест с закладками полицейские нашли свыше 3 кг синтетических наркотиков. 

По факту произошедшего возбудили уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ (Создание преступного сообщества и участие в нем), по которым за участие в преступном сообществе предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а за создание такого сообщества – до 20 лет лишения свободы.

Девятерых подозреваемых арестовали, а остальных отпустили под подписку о невыезде.

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