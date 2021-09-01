В Рязани задержали семейную пару наркоторговцев

В Рязани сотрудники полиции задержали сожителей, занимавшихся распространением синтетических наркотиков для даркнет-магазина. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

32-летний мужчина и 31-летняя женщина делали закладки. В Рязань они переехали недавно из другого региона, пристрастились к наркотикам и стали их распространителями.

Правоохранители, проверив телефоны задержанных, обнаружили тайники на улицах Энергетической и Строителей. В съёмной квартире нашли приготовленные к продаже наркотические средства «мефедрон» и «производное N-метилэфедрона» общей массой 108 граммов.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Следователи просят суд арестовать подозреваемых.