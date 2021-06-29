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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве мужчины на улице Бирюзова. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Труп 39-летнего рязанца обнаружили в общем коридоре одного из домов в Канищеве в понедельник, 28 июня. На теле нашли множественные ссадины и ушибы в области головы. Судмедэкспертиза показала, что мужчина умер от тупой закрытой травмы головы, туловища и конечностей.

Следователи выяснили, что к преступлению причастен 39-летний знакомый жертвы. Ранее неоднократно судимый, а в настоящее время безработный рязанец избил до смерти мужчину из-за конфликта.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Расследование уголовного дела продолжается.