В Рязани задержали молодых закладчиков наркотиков

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В Рязани задержали молодых наркокурьеров. Парни в возрасте 20 лет и 21 года делали закладки в городе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В процессе оперативной работы полицейским стало известно, что два молодых парня распространяют наркотики. Злоумышленники попались во время очередного раскладывания наркотиков. При себе у них обнаружили несколько свертков синтетики. Еще запрещенные вещества правоохранители нашли в уже сделанных закладках.

Выяснилось, что приятели даже сняли квартиру в центре Рязани. Там они жили и расфасовывали наркотики. При обследовании жилища полицейские изъяли приготовленные к сбыту вещества, электронные весы и упаковочные материалы.

В общей сложности правоохранители нашли 54 грамма N-метилэфедрона, два грамма мефедрона и девять граммов марихуаны. Оказалось, что один из злоумышленников «работал» сразу на два даркнет-магазина – по сбыту «синтетики» и марихуаны.

В отношении рязанцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Проводится расследование.