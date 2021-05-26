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Среда, 26 мая, 2021
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В Рязани вызвали пожарных из-за подростков на крыше

7info
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Вечером 25 мая на крыше дома №6 по улице Советской Армии заметили подростков. Видео опубликовала группа Типичная Рязань.

– Подростки на крыше геройствуют. 112 сообщили, – написал автор поста.

К дому прибыли пожарные.

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