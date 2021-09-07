В Рязани выявили более 60 точек насанкционированной торговли арбузами и дынями

В Рязани выявили 61 точку несанкционированной торговли арбузами и дынями. Об этом стало известно на совещании в администрации Рязани 6 сентября, которое провела Елена Сорокина.

Нарушителей правил торговли выявляли в ходе рейда. В отношении них составлены протоколы.

Кроме того, на совещании обсудили ремонт дворовых территорий. Завершено благоустройство восьми объектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Локально выполняются финальные штрихи, на одной из территорий сделана большая часть работ.

Также подрядчик приступил к ремонту дороге в 12-м районе посёлка Борки.

Уже выполнено фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Дорога здесь будет отремонтирована в текущем году комплексно в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — говорится в сообщении.