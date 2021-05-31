В Рязани вынесли приговор участникам преступной наркогруппировки

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Октябрьский районный суд вынес приговор участникам преступной группировки, распространявшей в Рязанской области наркотики. Обвиняемыми по делу проходили 20 человек, из которых пятеро — молодые девушки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступная группировка «Mario 24.biz» занималась распространением наркотиков в России. Запрещенные вещества попадали и в Рязанскую область.

— Организация имела хорошо законспирированную структуру, в которую входили взаимосвязанные между собой подразделения. Участники данной группы распространяли наркотики для получения нелегального дохода, — говорится в сообщении.

Подсудимые получали из тайников крупные партии наркотиков, расфасовывали их на более мелкие партии и закладывали в разных частях города. За проделанную работу они получали зарплату на банковскую карту или электронные кошельки.

Суд назначил 12 мужчинам наказание в виде 4,6 — 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Женщины же получили 4 — 4,6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Трем пособникам назначили условное наказание.