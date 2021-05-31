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Понедельник, 31 мая, 2021
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В Рязани вынесли приговор участникам преступной наркогруппировки

Елена Лобанова
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Октябрьский районный суд вынес приговор участникам преступной группировки, распространявшей в Рязанской области наркотики. Обвиняемыми по делу проходили 20 человек, из которых пятеро — молодые девушки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Преступная группировка «Mario 24.biz» занималась распространением наркотиков в России. Запрещенные вещества попадали и в Рязанскую область. 

— Организация имела хорошо законспирированную структуру, в которую входили взаимосвязанные между собой подразделения. Участники данной группы распространяли наркотики для получения нелегального дохода, — говорится в сообщении. 

Подсудимые получали из тайников крупные партии наркотиков, расфасовывали их на более мелкие партии и закладывали в разных частях города. За проделанную работу они получали зарплату на банковскую карту или электронные кошельки. 

Суд назначил 12 мужчинам наказание в виде 4,6 — 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Женщины же получили 4 — 4,6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Трем пособникам назначили условное наказание.

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