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Пятница, 9 апреля, 2021
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В Рязани возобновили ямочный ремонт

Валерия Мединская

В связи с улучшением погодных условия в Рязани возобновили ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба администарции города.

В пятницу, 9 апреля, провели ремонт с применением горячей асфальтобетонной смеси на Северной окружной дороге. Основные работы планируется завершить до 18 апреля.

В ночь запланированы работы на перекрестке улиц Циолковского и проезда Яблочкова и улице Ломоносова.

Специалисты Дирекции благоустройства регулярно проводят обследование улично-дорожной сети, чтобы выявить проблемные участки. План формируется с учетом обращений рязанцев.

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