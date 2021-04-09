В Рязани возобновили ямочный ремонт

В связи с улучшением погодных условия в Рязани возобновили ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба администарции города.

В пятницу, 9 апреля, провели ремонт с применением горячей асфальтобетонной смеси на Северной окружной дороге. Основные работы планируется завершить до 18 апреля.

В ночь запланированы работы на перекрестке улиц Циолковского и проезда Яблочкова и улице Ломоносова.

Специалисты Дирекции благоустройства регулярно проводят обследование улично-дорожной сети, чтобы выявить проблемные участки. План формируется с учетом обращений рязанцев.