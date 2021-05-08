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Суббота, 8 мая, 2021
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В Рязани возложили цветы к бюсту Александра Белякова

Елена Лобанова
Фото пресс-службы гордумы
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В субботу, 8 мая, в Рязани возложили цветы к бюсту Александра Белякова. Церемония прошла в рамках празднования 76-й годовщины победы в ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Глава муниципального образования и председатель рязанской Гордумы Юлия Рокотянская поздравила военнослужащих 43-го Центра боевого применения и переучивания летного состава и жителей микрорайона Дягилево с наступающим Днем Победы.

— Авиация внесла огромный вклад в борьбу с фашистскими захватчиками. Летчики ковали победу в небе, стояли на страже воздушных рубежей страны. Мы гордимся нашим прославленным земляком, Героем Советского Союза, генерал-лейтенантом авиации Александром Васильевичем Беляковым. Мы должны воспитывать детей на таких примерах, рассказывать подрастающему поколению о подвигах великих предков, — сказала Юлия Рокотянская.

В память о легендарном летчике участники мероприятия возложили Гирлянду Воинской Славы и цветы к бюсту Белякова. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

Также гости возложили цветы к памятнику, установленному на территории военного городка в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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