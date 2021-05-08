В субботу, 8 мая, в Рязани возложили цветы к бюсту Александра Белякова. Церемония прошла в рамках празднования 76-й годовщины победы в ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
Глава муниципального образования и председатель рязанской Гордумы Юлия Рокотянская поздравила военнослужащих 43-го Центра боевого применения и переучивания летного состава и жителей микрорайона Дягилево с наступающим Днем Победы.
В память о легендарном летчике участники мероприятия возложили Гирлянду Воинской Славы и цветы к бюсту Белякова. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.
Также гости возложили цветы к памятнику, установленному на территории военного городка в честь 25-летия Победы в Великой Отечественной войне.