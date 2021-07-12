В Рязани восемь дорог ремонтируют картами

В Рязани ремонтируют картами восемь дорог. В общей сложности работы проведут на 36 -ти участках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
К работам приступили четыре подрядные организации. Ремонт проведут на Голенческом и Касимовском шоссе, улицах Новоселов, Ушинского, Яхонтова и Чапаева.
Общая площадь работ — около 113,5 квадратных метров. Планируется, что работы завершатся до 25 августа.
Ремонт выполнят на следующих участках:
- а/д по 1-му Индустриальному переулку;
- а/д по Зафабричной улице;
- а/д по улице Птицеводов;
- а/д по Новой улице (поселок Канищево от дома №30 по Станкозаводской улице до дома №1В по Новой улице);
- а/д по Медицинской улице (от Октябрьской улицы до улицы Энгельса);
- а/д Молодежной улице;
- а/д по Московскому шоссе (второстепенная дорога по бульвару Победы от Западной улицы до дома №43 по Московскому шоссе);
- а/д по улице Пирогова;
- а/д по Станкозаводской улице (от Октябрьской улицы до Магистральной улицы);
- а/д по Юбилейной улице;
- а/д по ул. Быстрецкой улице (от Касимовского шоссе до Кальной улицы);
- а/д по Затинной улице (от проезда Речников до дома №36 по Затинной улице);
- а/д от Касимовского шоссе д. №13 до ул. Кальная;
- а/д по улице Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань – Борки (у поста ГАИ, от улицы Семинарской до д. 24 А по улице Каширина; от улицы 3-и Бутырки до д. 1 А по улице 3-и Бутырки);
- а/д от Окского шоссе до ул. Есенина (от улицы Есенина до д. №4 по Окскому проезду);
- а/д по улице Есенина (перекресток с улицей Грибоедова);
- а/д по улице Соборной (д. №38);
- а/д по улице Чапаева;
- а/д по улице Яхонтова;
- а/д по улице Урицкого (от Введенской улицы до Газетного переулка);
- а/д по Газетному переулку (от улицы Урицкого до д. №22В по улице Ленина);
- а/д по улице Гоголя;
- а/д по улице МОГЭС (д. №30);
- а/д по улице С.Середы (от улицы Дзержинского до д. №20 по улице Типанова; от д. №42 по улице С. Середы до д. №47 по улице Пушкина)
- а/д по улице Льва Толстого (от д. №2 по улице Льва Толстого до улицы Чернышевского);
- а/д по улице Керамозавода (от д. №8 до дома №26; от д. №26 до д. №25);
- а/д по Колхозной улице (д. №11);
- а/д от ул. Новоселов д. №33 В до ул. Новоселов д. №33А;
- а/д от ул. Новоселов (5 микрорайон) до д. №50 к. 2 по ул. Новоселов;
- а/д по улице Ушинского (от Тепличной улицы до д. №6 по улице Ушинского; от дома №4 по улице Ушинского до улицы Попова);
- а/д от ул. Новоселов д. №58 к. 3 до ул. Новоселов д. №50;
- а/д по улице Тимакова (от улицы Зубковой до улицы Новоселов);
- а/д по улице Есенина (от Полевой улицы до путепровода ул. Есенина с выходом на ул. Спортивную);
- а/д по улице Есенина (от путепровода ул. Есенина с выходом на ул. Спортивную до Спортивной улицы);
- а/д по улице Гагарина (до пешеходного перехода, перекресток с улицей Семашко);
- а/д по Голенчинскому шоссе (д. №35 корп. 1 по улице Баженова, разворотный круг в районе ООТ «Психбольница»).