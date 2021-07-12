В Рязани восемь дорог ремонтируют картами

- Advertisement -

В Рязани ремонтируют картами восемь дорог. В общей сложности работы проведут на 36 -ти участках. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К работам приступили четыре подрядные организации. Ремонт проведут на Голенческом и Касимовском шоссе, улицах Новоселов, Ушинского, Яхонтова и Чапаева.

Общая площадь работ — около 113,5 квадратных метров. Планируется, что работы завершатся до 25 августа.

Ремонт выполнят на следующих участках:

а/д по 1-му Индустриальному переулку;

а/д по Зафабричной улице;

а/д по улице Птицеводов;

а/д по Новой улице (поселок Канищево от дома №30 по Станкозаводской улице до дома №1В по Новой улице);

а/д по Медицинской улице (от Октябрьской улицы до улицы Энгельса);

а/д Молодежной улице;

а/д по Московскому шоссе (второстепенная дорога по бульвару Победы от Западной улицы до дома №43 по Московскому шоссе);

а/д по улице Пирогова;

а/д по Станкозаводской улице (от Октябрьской улицы до Магистральной улицы);

а/д по Юбилейной улице;

а/д по ул. Быстрецкой улице (от Касимовского шоссе до Кальной улицы);

а/д по Затинной улице (от проезда Речников до дома №36 по Затинной улице);

а/д от Касимовского шоссе д. №13 до ул. Кальная;

а/д по улице Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань – Борки (у поста ГАИ, от улицы Семинарской до д. 24 А по улице Каширина; от улицы 3-и Бутырки до д. 1 А по улице 3-и Бутырки);

а/д от Окского шоссе до ул. Есенина (от улицы Есенина до д. №4 по Окскому проезду);

а/д по улице Есенина (перекресток с улицей Грибоедова);

а/д по улице Соборной (д. №38);

а/д по улице Чапаева;

а/д по улице Яхонтова;

а/д по улице Урицкого (от Введенской улицы до Газетного переулка);

а/д по Газетному переулку (от улицы Урицкого до д. №22В по улице Ленина);

а/д по улице Гоголя;

а/д по улице МОГЭС (д. №30);

а/д по улице С.Середы (от улицы Дзержинского до д. №20 по улице Типанова; от д. №42 по улице С. Середы до д. №47 по улице Пушкина)

а/д по улице Льва Толстого (от д. №2 по улице Льва Толстого до улицы Чернышевского);

а/д по улице Керамозавода (от д. №8 до дома №26; от д. №26 до д. №25);

а/д по Колхозной улице (д. №11);

а/д от ул. Новоселов д. №33 В до ул. Новоселов д. №33А;

а/д от ул. Новоселов (5 микрорайон) до д. №50 к. 2 по ул. Новоселов;

а/д по улице Ушинского (от Тепличной улицы до д. №6 по улице Ушинского; от дома №4 по улице Ушинского до улицы Попова);

а/д от ул. Новоселов д. №58 к. 3 до ул. Новоселов д. №50;

а/д по улице Тимакова (от улицы Зубковой до улицы Новоселов);

а/д по улице Есенина (от Полевой улицы до путепровода ул. Есенина с выходом на ул. Спортивную);

а/д по улице Есенина (от путепровода ул. Есенина с выходом на ул. Спортивную до Спортивной улицы);

а/д по улице Гагарина (до пешеходного перехода, перекресток с улицей Семашко);

а/д по Голенчинскому шоссе (д. №35 корп. 1 по улице Баженова, разворотный круг в районе ООТ «Психбольница»).