В Рязани установили карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В Рязани установлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Постановление ГУ ветеринарии Рязанской области датируется 22 сентября.

Очаг заболевания находится в посёлке Канищево, на личном подворье в доме № 53А на улице Колхозной. Неблагополучным по заболеванию пунктом признан весь посёлок.

На период действия ограничительных мероприятий (карантина) на территории эпизоотического очага запрещены:

— вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

— посещение территории посторонними лицами, кроме специалистов

госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

— совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь с необратимым процессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в начале бессимптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях. Источник возбудителя инфекции — больные и инфицированные вирусом лейкоза крупного рогатого скота животные.