В Рязани тестируют проект по дистанционному контролю за артериальным давлением

Рязанский кардиодиспансер тестирует проект по контролю за артериальным давлением, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Проект, который планируется реализовать совместно с одним из крупных сотовых операторов, направлен на обеспечение постоянного контроля за здоровьем пациентов, системное соблюдение больными рекомендаций врача с тем, чтобы предотвратить развитие тяжелых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.
Предполагается, что пациент, используя специальное приложение на смартфоне, измеряет артериальное давление собственным электронным тонометром и отправляет фото результата врачу-терапевту. Таким образом, больной находится в постоянной зоне внимания.
В настоящее время в тестовом проекте участвуют пятеро врачей и более сорока пациентов.