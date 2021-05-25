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Вторник, 25 мая, 2021
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В Рязани тестируют проект по дистанционному контролю за артериальным давлением

7info
Изображение Adriano Gadini с сайта Pixabay
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Рязанский кардиодиспансер тестирует проект по контролю за артериальным давлением, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Проект, который планируется реализовать совместно с одним из крупных сотовых операторов, направлен на обеспечение постоянного контроля за здоровьем пациентов, системное соблюдение больными рекомендаций врача с тем, чтобы предотвратить развитие тяжелых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Предполагается, что пациент, используя специальное приложение на смартфоне, измеряет артериальное давление собственным электронным тонометром и отправляет фото результата врачу-терапевту. Таким образом, больной находится в постоянной зоне внимания.

– Если человек забыл измерить артериальное давление, что бывает довольно часто, или параметры близки к критической отметке, то врач выходит на связь и напоминает больному о необходимости измерить артериальное давление или дает рекомендации о том, что следует предпринять в той или иной ситуации, – отмечает заместитель главного врача по поликлинической работе Рязанского кардиодиспансера Юлия Кругликова.

В настоящее время в тестовом проекте участвуют пятеро врачей и более сорока пациентов.

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