В Рязани сотрудники ГИБДД остановили движение, чтобы помочь перейти дорогу пенсионеру

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В центре Рязани инспекторы Госавтоинспекции остановили движение транспорта, чтобы пожилой человек смог перейти дорогу. Информацию опубликовала группа Рязань.

Помощь пенсионеру полицейские оказали 5 июня в 20:54 на Первомайском проспекте.

– Мужчина стоял на середине дороги, – написал очевидец.

Произошедшее вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Люди возмущались, что поблизости находится регулируемый пешеходный переход, но пожилой человек решил нарушить ПДД. Другие оправдывают поступок, считая, что лишние 10 метров старику пройти порой крайне тяжело.