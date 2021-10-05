В Рязани скончался ветеран войны Борис Маслов

3 сентября в Рязани скончался ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры Борис Маслов, сообщили пресс-служба надзорного органа.

Маслов умер на 99 году жизни. В годы войны он был в составе партизанской бригады, служил ммнëром-подрывником. Был тяжело ранен, в 1944 эвакуирован в госпиталь. После выздоровления продолжил службу. В рядах Красной Армии состоял до 1947 года.

После получения юридического образования в Саратове работал в органах прокуратуры Рязанской области. Трудовой стаж в органах составил 12 лет, затем Маслов перешёл на другую работу.

За добросовестную службу был неоднократно награждён.

Редакция 7info выражает соболезнования родным и близким покойного.