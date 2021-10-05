6.3 C
Рязань
Вторник, 5 октября, 2021
spot_img
На главнуюОбществоНовости на тему общество

В Рязани скончался ветеран войны Борис Маслов

7info7
В Рязани скончался ветеран войны Борис Маслов

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

3 сентября в Рязани скончался ветеран Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры Борис Маслов, сообщили пресс-служба надзорного органа.

Маслов умер на 99 году жизни. В годы войны он был в составе партизанской бригады, служил ммнëром-подрывником. Был тяжело ранен, в 1944 эвакуирован в госпиталь. После выздоровления продолжил службу. В рядах Красной Армии состоял до 1947 года.

После получения юридического образования в Саратове работал в органах прокуратуры Рязанской области. Трудовой стаж в органах составил 12 лет, затем Маслов перешёл на другую работу.

За добросовестную службу был неоднократно награждён.

Редакция 7info выражает соболезнования родным и близким покойного.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,692ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]