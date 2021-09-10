В Рязани рецидивист обокрал магазин с пакетом на голове

Оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего рязанца, подозреваемого в краже из магазина. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Утром 9 сентября к полицейским обратился владелец магазина запчастей на улице Лермонтова. Из кассы торгового заведения пропали 455 рублей, кроме того, неизвестный украл системный блок.

Преступник проник в магазин ночью, отжав оконную раму. Мужчина попал на запись камер видеонаблюдения. Чтобы его не узнали, злоумышленник надел на голову пакет.

Конспирация не помогла — опытные оперативники узнали подозреваемого по походке. Ранее мужчина не раз был судим за кражи.

Рязанца задержали, системный блок, который он спрятал в кустах, изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.