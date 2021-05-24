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Понедельник, 24 мая, 2021
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Рязанские следователи разыскивают пропавшую пять лет назад девушку

Елена Лобанова
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Следователи разыскивают рязанку. которая пропала почти пять лет назад. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Ксения Пименова пропала 6 июля 2016 года. Тогда она купила билет на поезд в Самару. После о ней ничего не было слышно. Девушка родилась 15 августа 1994 года. 

На связь с родственниками пропавшая не выходила с июня 2016 года. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. По факту исчезновения девушки возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». 

На момент исчезновения девушка имела крупное телосложение и рост 180-185 см. При этом у нее были русые волосы и голубые глаза. 

Граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться в Московский межрайонный следственный отдел города Рязани по номеру телефона: 8(4912) 34-02-80.

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