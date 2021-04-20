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Вторник, 20 апреля, 2021
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В Рязани размывает Лыбедский бульвар

7info7
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В Рязани размывает Лыбедский бульвар. Фотографии 20 апреля прислал РИА «7 новостей» очевидец.

По всей видимости, причиной этому стали сильные осадки.

Дождливая погода продлится в Рязанской области и 21 апреля.

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