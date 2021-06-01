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В Рязани проверяют детские игровые площадки

7info7
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В Рязани ежедневно проводится комиссионная проверка оборудования на детских площадках. 28 мая сотрудники администрации Рязани и Дирекции благоустройства города проверили игровые и спортивные объекты на Станкозаводской, Предзаводской, в ЦПКиО, Комсомольском парк, сквере на Соборной, а также на улице Чапаева.

По итогам проверки, площадка у дома №16 по улице Станкозаводской, у дома №8 по улице Предзаводской, а также в сквере на Соборной площадки находятся в исправном состоянии. Площадка в ЦПКиО требует доработок. Специалисты демонтируют там аварийную карусель и наполнят песочницу песком.

В Комсомольском парке обновят деревянные элементы на игровом оборудовании. Состояние площадки на улице Чапаева, д. 10/18 – Спортивном переулке, д. 8 признано неудовлетворительным. Аварийное оборудование поручено демонтировать.

Отметим, что проверки площадок проходят во всех дворах, парках и скверах города.

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