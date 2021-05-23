В субботу, 22 мая, в Рязани проверили первый слой асфальта на Астраханском мосту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В процедуре отбора участвовали представители дирекции благоустройства, подрядчика и общественности.
Образцы передадут в лабораторию для анализа качества покрытия. После подрядчик начнет укладывать верхний слой асфальта. По плану, к этой работе он должен приступить уже в понедельник.
Движение по Астраханскому мосту обещают открыть к концу мая. Срок сдачи объекта запланирован на 31 июля.