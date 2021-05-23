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В субботу, 22 мая, в Рязани проверили первый слой асфальта на Астраханском мосту. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В процедуре отбора участвовали представители дирекции благоустройства, подрядчика и общественности.

— Это стандартная процедура при ремонте дорог. Специалисты вырезают небольшой кусок покрытия в первые три дня укладки полотна. Комиссия убедилась, что толщина соответствует проектной — 5 см. А местами она даже превышает показатель, — говорится в сообщении.

Образцы передадут в лабораторию для анализа качества покрытия. После подрядчик начнет укладывать верхний слой асфальта. По плану, к этой работе он должен приступить уже в понедельник.

Движение по Астраханскому мосту обещают открыть к концу мая. Срок сдачи объекта запланирован на 31 июля.