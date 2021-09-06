В Рязани проведут фестиваль «Чёрный кот» в сокращённом формате

В Рязани решили провести танцевальный фестиваль «Чёрный кот». Мероприятие пройдёт в сокращённом формате: в несколько дней, без иногородних гостей и при пятидесятипроцентном заполнении зала, сообщили в оргкомитете.
Мероприятие пройдёт 25 и 26 сентября. Право принять участие в фестивале имеют все ансамбли, которые прошли отборочные туры двух последних лет.
Если ваш коллектив приготовил новые танцевальные номера или не участвовал в отборах, то оргкомитет с радостью примет работы на видео или по возможности приедет для просмотра на репетиционную базу, — говорится в сообщении.
25 сентября, Полуфиналы в номинациях:
- Фолк,
- Рок-н-ролл,
- Слоу,
- Клуб,
- Фристайл.
Цена билета: 500-600 р.
26 сентября. Начало в 14.00
- Первое отделение: Финалы в номинациях.
- Концерт, состоящий из лучших работ лауреатов прошлых лет и повторного представления победной программы и новых постановок обладателя Гран-При фестиваля «Черный Кот»-2019 ансамбля танца «Рязань» .
- Награждение победителей в номинациях и обладателя кубка фестиваля «Черный Кот»-2020-2021.
Цена билета: 700-800р.
О старте продаж билетов организаторы сообщат дополнительно.
Возрастное ограничение 12+.