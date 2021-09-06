14.2 C
Рязань
Понедельник, 6 сентября, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультураТоп новость

В Рязани проведут фестиваль «Чёрный кот» в сокращённом формате

7info7
В Рязани проведут фестиваль «Чёрный кот» в сокращённом формате

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязани решили провести танцевальный фестиваль «Чёрный кот». Мероприятие пройдёт в сокращённом формате: в несколько дней, без иногородних гостей и при пятидесятипроцентном заполнении зала, сообщили в оргкомитете.

Мероприятие пройдёт 25 и 26 сентября. Право принять участие в фестивале имеют все ансамбли, которые прошли отборочные туры двух последних лет.

Если ваш коллектив приготовил новые танцевальные номера или не участвовал в отборах, то оргкомитет с радостью примет работы на видео или по возможности приедет для просмотра на репетиционную базу, — говорится в сообщении.

25 сентября, Полуфиналы в номинациях:

  • Фолк,
  • Рок-н-ролл,
  • Слоу,
  • Клуб,
  • Фристайл.

Цена билета: 500-600 р.

26 сентября. Начало в 14.00

  • Первое отделение: Финалы в номинациях.
  • Концерт, состоящий из лучших работ лауреатов прошлых лет и повторного представления победной программы и новых постановок обладателя Гран-При фестиваля «Черный Кот»-2019 ансамбля танца «Рязань» .
  • Награждение победителей в номинациях и обладателя кубка фестиваля «Черный Кот»-2020-2021.

Цена билета: 700-800р.

О старте продаж билетов организаторы сообщат дополнительно.

Возрастное ограничение 12+.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]