В Рязани проведут фестиваль «Чёрный кот» в сокращённом формате

В Рязани решили провести танцевальный фестиваль «Чёрный кот». Мероприятие пройдёт в сокращённом формате: в несколько дней, без иногородних гостей и при пятидесятипроцентном заполнении зала, сообщили в оргкомитете.

Мероприятие пройдёт 25 и 26 сентября. Право принять участие в фестивале имеют все ансамбли, которые прошли отборочные туры двух последних лет.

Если ваш коллектив приготовил новые танцевальные номера или не участвовал в отборах, то оргкомитет с радостью примет работы на видео или по возможности приедет для просмотра на репетиционную базу, — говорится в сообщении.

25 сентября, Полуфиналы в номинациях:

Фолк,

Рок-н-ролл,

Слоу,

Клуб,

Фристайл.

Цена билета: 500-600 р.

26 сентября. Начало в 14.00

Первое отделение: Финалы в номинациях.

Концерт, состоящий из лучших работ лауреатов прошлых лет и повторного представления победной программы и новых постановок обладателя Гран-При фестиваля «Черный Кот»-2019 ансамбля танца «Рязань» .

Награждение победителей в номинациях и обладателя кубка фестиваля «Черный Кот»-2020-2021.

Цена билета: 700-800р.

О старте продаж билетов организаторы сообщат дополнительно.

Возрастное ограничение 12+.