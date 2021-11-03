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Четверг, 4 ноября, 2021
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В Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

7info

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В среду, 3 ноября, в Октябрьском районе Рязани прошел очередной рейд по соблюдению гражданами масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Проверку проводили сотрудники управления транспорта мэрии, управления ГО и ЧС, полицейские. Рязанцам напомнили, что автобус не поедет, пока все пассажиры не наденут маски.

Профилактические беседы провели с 33 рязанцами, на одного нарушителя составили административный протокол.

Кроме того, о необходимости носить маски рязанцам напомнили и на остановках общественного транспорта.

  • В Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте
  • В Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте
  • В Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте
  • В Рязани прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

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