В среду, 3 ноября, в Октябрьском районе Рязани прошел очередной рейд по соблюдению гражданами масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Проверку проводили сотрудники управления транспорта мэрии, управления ГО и ЧС, полицейские. Рязанцам напомнили, что автобус не поедет, пока все пассажиры не наденут маски.

Профилактические беседы провели с 33 рязанцами, на одного нарушителя составили административный протокол.

Кроме того, о необходимости носить маски рязанцам напомнили и на остановках общественного транспорта.