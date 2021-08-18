В Рязани прошло пленарное заседание форума «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

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18 августа в Рязани состоялся Инвестиционный Форум «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», организатором которого выступила Корпорация развития Рязанской области. Центральным событием Форума стало пленарное заседание, в рамках которого обсуждались успешные кейсы и новые идеи в сфере инвестирования, динамика использования эффективных инструментов для привлечения новых инвесторов и резидентов на региональные инвестиционные площадки.

В своем выступлении Николай Любимов обозначил конкурентные преимущества Рязанской области и призвал эффективнее использовать их для формирования нового инвестиционного климата. «Наша цель – обеспечить полноценную поддержку инвестиционных инициатив с тем, чтобы генеральная ставка на инвестиционный формат экономического развития региона принесла должные результаты. Для этого, прежде всего, надо изменить характер продвижения региона, более эффективно использовать наши конкурентные преимущества, которых немало», – заявил глава региона.

Отдельное внимание Губернатор уделил ходу работ по созданию индустриального парка «Рязанский» как одного из самых значимых инвестиционных площадок Рязанской области. «За последнее время этот проект буквально рванул вперед. И никто уже не сомневается в успехе его реализации. Это самый крупный за всю историю региона и самый амбициозный проект», – отметил Николай Любимов.

По информации управляющей компании индустриального парка – Корпорации развития Рязанской области, в настоящее время более половины земель общей площадью 559 Га уже заняты. Корпорация проводит активные работы по подведению инженерных коммуникаций, чтобы резиденты в кратчайшие сроки смогли приступить к застройке новых производственных объектов на территории парка.

Мы четко осознаем, насколько важную роль в процессе привлечения инвестиций занимает инвестиционный имидж региона. Строительство технопарков, создание зон с особыми условиями ведения экономической деятельности не является самоцелью. Надо, чтобы они эффективно работали. Решение этой задачи комплексное. Оно лежит в плоскости создания максимально удобных условий для прихода инвесторов параллельно с формированием положительного имиджа региона. Наша сверхзадача сделать так, чтобы инвесторы стремились сами приходить в рязанский регион со своим бизнесом, развивая тем самым региональную экономику, – заявил гендиректор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин. По его словам, на сопровождении специалистов Корпорации развития в настоящее время находится свыше 50 инвестиционных проектов. Десять из них – это проекты новых инвесторов, которые начали работу в регионе в последние полгода.

Мы стараемся максимально активно продвигать инвестиционные возможности Рязанской области на межрегиональном и международном уровне. Используем все форматы для укрепления взаимодействия с партнерами рязанских предприятий в рамках бизнес-миссий, тематических презентационных мероприятий. Сегодня наши усилия сосредоточены на внедрении новых подходов к сотрудничеству и привлечению на площадки Рязанской области новых инвестиционных партнеров, – подытожил Артем Никитин, уточнив, что в ближайшее время состоятся рабочие встречи с деловыми кругами южных регионов России, Урала, Дальнего Востока, несколько бизнес-миссий в страны ближнего зарубежья.