В Рязани прошло пленарное заседание форума «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

18 августа в Рязани состоялся Инвестиционный Форум «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», организатором которого выступила Корпорация развития Рязанской области. Центральным событием Форума стало пленарное заседание, в рамках которого обсуждались успешные кейсы и новые идеи в сфере инвестирования, динамика использования эффективных инструментов для привлечения новых инвесторов и резидентов на региональные инвестиционные площадки.
В своем выступлении Николай Любимов обозначил конкурентные преимущества Рязанской области и призвал эффективнее использовать их для формирования нового инвестиционного климата. «Наша цель – обеспечить полноценную поддержку инвестиционных инициатив с тем, чтобы генеральная ставка на инвестиционный формат экономического развития региона принесла должные результаты. Для этого, прежде всего, надо изменить характер продвижения региона, более эффективно использовать наши конкурентные преимущества, которых немало», – заявил глава региона.
Отдельное внимание Губернатор уделил ходу работ по созданию индустриального парка «Рязанский» как одного из самых значимых инвестиционных площадок Рязанской области. «За последнее время этот проект буквально рванул вперед. И никто уже не сомневается в успехе его реализации. Это самый крупный за всю историю региона и самый амбициозный проект», – отметил Николай Любимов.
По информации управляющей компании индустриального парка – Корпорации развития Рязанской области, в настоящее время более половины земель общей площадью 559 Га уже заняты. Корпорация проводит активные работы по подведению инженерных коммуникаций, чтобы резиденты в кратчайшие сроки смогли приступить к застройке новых производственных объектов на территории парка.