На «Рязанских смотринах» творческая лаборатория «Луна для всех одна» представила спектакль

В субботу, 11 сентября, в рамках первого дня Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины» творческая лаборатория «Луна для всех одна» представила спектакль. Небольшая, но емкая история поразила своей глубиной и философией рязанского зрителя.

События, которые воссоздала на сцене интернациональная актёрская команда, разворачиваются в Мексике. Зритель видит пожилого мужчину, сидящего на лавке и слушающего радио. Становится понятно: это последние минуты жизни героя.

Радио передаёт разную музыку, которая отсылает нас к самым ярким и сокровенным моментам прошлого. Это и танцевальные мелодии, и военные радиоволны, и тихие песни, связанные с какими-то тончайшими личными мгновениями и его жизни.

Перед зрителями плыли звезды, киты и коты в скафандрах. Деревянные человечки пели на мексиканском языке, а после превращались в космические спутники и улетали за кулисы. И эти сюрреалистичные образы переплетались с действительностью и становились понятными и близкими.

Спектакль даёт зрителям пищу для размышлений, заставляет задуматься о прошлом и с чувством трепета взглянуть на себя и свою душу. Необычные картины, представленные на сцене, у кого-то вызвали смех, а у кого-то — печаль и удивление. Но одно ясно точно: они оказались близки каждому, и остаться равнодушным к происходящему просто-напросто невозможно.

Артисты из других городов и стран создали спектакль с нуля всего за пять дней.