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Рязанский театр кукол представил «Маленькие трагедии»

Кристина Белова
Рязанский театр кукол представил «Маленькие трагедии»
фото с группы Рязанского Театра Кукол ВКонтакте

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Во вторник, 31 августа, в Рязанском театре кукол состоялся предпремьерный показ спектакля «Маленькие трагедии». Перед зрителями развернулись апокалиптические сцены.

Все начиналось с отсылки на Фауста. Герой говорил с бесом о скуке, отягощающей умы. Но стоит заметить, что в течение трех часов зрители ни разу не почувствовали ее груз на себе.

Каждая трагедия плавно перетекала из одной в другую, поддерживая тему присутствия беса, как в начале спектакля. В каждой сцене он пробирался в сердца.

Не поддаться тьме действительно очень сложно, особенно когда актер, играющий зло, такой харизматичный.

Песни, звучащие со сцены, завораживали исполнением и содержанием. Каждая из них была красиво вплетена в повествование маленькой трагедии для большого мира, развернувшегося перед зрителями.

Спектакль впечатляет. Переходы от шуток к сложным темам похожи на прыжки в холодную воду. Взгляд от происходящего на сцене оторвать невозможно.

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