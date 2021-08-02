В Рязани прошел праздник в честь дня ВДВ

В понедельник, 2 августа, в Рязани прошел праздник в честь дня воздушно-десантных войск. Мероприятий состоялось на стадионе «Спартак».
В рамках празднования для зрителей организовали выставку военной техники. Рязанцы смогли увидеть экипировку десантников и парашюты в разложенном виде.
Праздник открыл губернатор Рязанской области.
На мероприятии присутствовали мэр города Елена Сорокина, председатель рязанской Гордумы Юлия Рокотянская и зампредседателя Облдумы Дмитрий Хубезов.
На показательных выступлениях курсанты продемонстрировали зрителям прыжки с парашютом с флагом, боевую эстафету, демонстрацию обезвреживания противников и рукопашный бой.
Завершился праздник вальсом с офицерами и неофициальным гимном воздушно-десантных войск «Синева».