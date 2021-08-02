В Рязани прошел праздник в честь дня ВДВ

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В понедельник, 2 августа, в Рязани прошел праздник в честь дня воздушно-десантных войск. Мероприятий состоялось на стадионе «Спартак».

В рамках празднования для зрителей организовали выставку военной техники. Рязанцы смогли увидеть экипировку десантников и парашюты в разложенном виде.

Праздник открыл губернатор Рязанской области.

— История Рязани — это история ратных подвигов и беспримерного мужества защитников отечества. Рязанский край — это родина настоящих героев и доблестных представителей современной российской армии. Сотня офицеров вдв, окончивших наше летное училище, по праву считают рязань своим вторым домом, — сказал Николай Любимов.

На мероприятии присутствовали мэр города Елена Сорокина, председатель рязанской Гордумы Юлия Рокотянская и зампредседателя Облдумы Дмитрий Хубезов.

— Говорят, каждый город имеет свою харизму. Наша харизма самая замечательная . Она мужественная, героическая. Все благодаря нашим воздушным десантным войскам. Поэтому вы с честью должны пронести ее через времена и годы, — сказал Дмитрий Хубезов.

На показательных выступлениях курсанты продемонстрировали зрителям прыжки с парашютом с флагом, боевую эстафету, демонстрацию обезвреживания противников и рукопашный бой.

Завершился праздник вальсом с офицерами и неофициальным гимном воздушно-десантных войск «Синева».