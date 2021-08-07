В Рязани прошел инклюзивный фестиваль «Дорогую добра»

— Я уверена, что мир может держаться только на людском неравнодушии и добре. Не считайте, сколько вы сделали хороших дел, все это потом приумножится. Я хочу пригласить всех вас посетить наши кружки и факультативы, красочные мероприятия. Сейчас из-за коронавируса введены определенные ограничения, но никто не может существовать без людского общения, — отметила Крохалева.