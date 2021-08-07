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Суббота, 7 августа, 2021
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В Рязани прошел инклюзивный фестиваль «Дорогую добра»

Елена Лобанова
В Рязани прошел инклюзивный фестиваль "Дорогую добра"
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В субботу, 7 августа, в центральной библиотеке имени С.А. Есенина прошел инклюзивный фестиваль «Дорогую добра». Мероприятие приурочили к празднованию 926-летия Рязани. 

Мероприятие открыла директор библиотеки Лариса Крохалева. Она поприветствовала всех собравшихся в их «доме добра». 

— Я уверена, что мир может держаться только на людском неравнодушии и добре. Не считайте, сколько вы сделали хороших дел, все это потом приумножится. Я хочу пригласить всех вас посетить наши кружки и факультативы, красочные мероприятия. Сейчас из-за коронавируса введены определенные ограничения, но никто не может существовать без людского общения, — отметила Крохалева. 

Жителей Рязани приехала поздравил и председатель Гордумы Юлия Рокотянская. Она отметила, что продолжит оказывать поддержку специализированным учреждениям. 

— Наши ребята сделали уже столько нестандартных вещей. Они мотивируют взрослых людей идти дальше, несмотря на ни на что. Я хочу пожелать вам гармонии, уважения, любви, достатка, благополучия. Все зависит от нас, — подчеркнула глава Рязани. 

Юлия Рокотянская вручила школам №№ 26, 18 и центру образования дистанционной технологии музыкальные центры. 

В рамках концерта Дмитрий Лунев и Елизавета Андронова исполнили гимн фестиваля. С номерами также выступили лауреат международных конкурсов Алексей Свиридов, артисты Всероссийского общества и инвалидов, учреждений образования и культуры города.

  • В Рязани прошел инклюзивный фестиваль "Дорогую добра"
  • В Рязани прошел инклюзивный фестиваль "Дорогую добра"
  • В Рязани прошел инклюзивный фестиваль "Дорогую добра"
  • В Рязани прошел инклюзивный фестиваль "Дорогую добра"
  • В Рязани прошел инклюзивный фестиваль "Дорогую добра"
  • В Рязани прошел инклюзивный фестиваль "Дорогую добра"
  • В Рязани прошел инклюзивный фестиваль "Дорогую добра"
  • В Рязани прошел инклюзивный фестиваль "Дорогую добра"
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