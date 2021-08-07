В Рязани прошел инклюзивный фестиваль «Дорогую добра»

В субботу, 7 августа, в центральной библиотеке имени С.А. Есенина прошел инклюзивный фестиваль «Дорогую добра». Мероприятие приурочили к празднованию 926-летия Рязани.
Мероприятие открыла директор библиотеки Лариса Крохалева. Она поприветствовала всех собравшихся в их «доме добра».
Жителей Рязани приехала поздравил и председатель Гордумы Юлия Рокотянская. Она отметила, что продолжит оказывать поддержку специализированным учреждениям.
Юлия Рокотянская вручила школам №№ 26, 18 и центру образования дистанционной технологии музыкальные центры.
В рамках концерта Дмитрий Лунев и Елизавета Андронова исполнили гимн фестиваля. С номерами также выступили лауреат международных конкурсов Алексей Свиридов, артисты Всероссийского общества и инвалидов, учреждений образования и культуры города.