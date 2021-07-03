В Рязани прокуратура возбудила уголовное дело из-за загрязнения атмосферы

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В Рязани возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха. Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос активистов «Дышим чистым».

В марте-мае 2021 года рязанцы массово жаловались на неприятных запах в городе. По словам активистов, многие подавали частные и коллективные жалобы.

Рязанская природоохранная прокуратура провела проверку и зафиксировала превышение ПДК сероводорода в воздухе. Тогда ведомство пришло к выводу, что ответственные за это лица не выполнили надлежащим образом свою работу.

Материалы своей проверки прокуратура направила в УМВД по Рязанской области, где спустя некоторое время возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 251 УК РФ «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха».