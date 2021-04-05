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Понедельник, 5 апреля, 2021
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В Рязани продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

Валерия Мединская

В областном центре продолжаются регулярные рейды по соблюдению рязанцами мер безопасности в общественных местах. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Сотрудники ГОЧС проверяют, используют ли рязанцы средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.

Рейды проводятся во всех районах областного центра районах города.

Отмечается, что за минувшие выходные разъяснительные беседы проводились в Советском районе на остановке общественного транспорта «Госпиталь». Предупреждены 14 человек.

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