В Рязани продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

В областном центре продолжаются регулярные рейды по соблюдению рязанцами мер безопасности в общественных местах. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Сотрудники ГОЧС проверяют, используют ли рязанцы средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.

Рейды проводятся во всех районах областного центра районах города.

Отмечается, что за минувшие выходные разъяснительные беседы проводились в Советском районе на остановке общественного транспорта «Госпиталь». Предупреждены 14 человек.