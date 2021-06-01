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Вторник, 1 июня, 2021
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В Рязани продолжают закупать жильё для детей-сирот

7info7
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Рязани Елена Сорокина посетила две квартиры, закупленные для детей сирот, — на улицах Магистральной и Карла Маркса. Результаты осмотра жилья опубликованы на сайте мэрии.

Дома расположены в шаговой доступности от магазинов и остановок. В квартирах сделан косметических ремонт, установлены новые окна, двери, плиты и сантехника. Есть все необходимые инженерные коммуникации. Обе квартиры вызвали небольшие нарекания по ремонту у проверяющих. Подрядчикам дали задания устранить нарушения.

Сейчас квартиры проходят процедуру оформления в муниципальную собственность. В скором времени их передадут владельцам.

В администрации сообщают, что уже состоялись 53 аукциона на приобретение жилья для детей-сирот, 15 сейчас находятся в стадии заключения контрактов. На все закупаемые квартиры есть пятилетняя гарантия на ремонт.

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