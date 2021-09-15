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Среда, 15 сентября, 2021
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В Рязани продолжают рекультивацию несанкционированной свалки в Хамбушеве

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В Рязани продолжают рекультивацию несанкционированной свалки в Хамбушеве

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На территории несанкционированной свалки в Хамбушево продолжаются работы по рекультивация нарушенных земель. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В 2020 году провели технологический этап работ. Специалисты провели разработку тела свалки, сформировали её рельеф с учётом водоотводных канав.

В этом году завершили технический этап. Засыпано два слоя грунта — инертный и плодородный.

На очереди биологический этап рекультивации. На создание устойчивого экологического ландшафта потребуется минимум четыре года. Сначала посеют траву, затем будут за ней ухаживать, удобрять.

На рекультивацию свалки в год тратят без малого полмиллиона рублей. В перспективе на месте бывшей свалки может появиться лес, который будет защищать город от выбросов предприятий Южного промышленного узла.

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