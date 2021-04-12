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Понедельник, 12 апреля, 2021
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В Рязани продолжают работу ярмарки выходного дня

Валерия Мединская
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В Рязани работают еженедельные ярмарки выходного дня. Итоги работы очередных торговых площадок опубликовала пресс-служба регионального правительства.

Еженедельные ярмарки организуют министерство сельского хозяйства и министерство промышленности Рязанской области.

В Рязани 3 апреля свою продукцию представили 188 рязанских производителей на 285 местах. Реализовано 9,3 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 8,2 т молока и молочных продуктов, 5,5 т хлеба и хлебобулочных изделий, 0,5 т меда и продуктов пчеловодства, 1,2 т живой рыбы, 3,6 т картофеля, 4,2 т овощей, 1,1 т яблок и груш.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 17 апреля на площадках, расположенных в районе Центрального рынка, ЦНТИ, КДЦ «Октябрь» и ТЦ «КИТ».

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