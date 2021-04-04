В Рязани продолжат проверку работ на Народном бульваре

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» подрядчик ООО «Стройкапиталгрупп» должен был благоустроить Народный бульвар в Рязани. Часть работ была выполнена. Но уже замечен ряд нарушений.

Как сообщили в администрации города, с декабря 2020 года по настоящее время работы были приостановлены из-за непогоды. В отношении выявленных продолжится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Оплату подрядчик получит только после выполнениях всех требований в рамках контракта.

Благоустройство территории продорлжится при наступлении устойчивых погодных температур.